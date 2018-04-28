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Fitch обновило кредитный рейтинг Украины

Киев • УНН

 • 15384 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг Украины на уровне "В-" со стабильным прогнозом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу агентства.

Fitch обновило кредитный рейтинг Украины

"Международные резервы достигли 18,2 млрд долларов в марте 2018 года, поскольку погашение государственного долга частично были смягчено за счет увеличения экспортных поступлений и притока капитала. Внешние буфера Украины остаются более слабыми, чем "В". Повышенная гибкость обменного курса, управляемые обязательства в иностранной валюте и умеренные внешние дисбалансы смягчают краткосрочное давление на международные резервы. Валютные средства по-прежнему смягчают внешнюю ликвидность, хотя они по-прежнему постепенно ослабевают", - говорится в сообщении.

Кроме этого, рейтинг долгосрочных выпусков приоритетных необеспеченных облигаций Украины в иностранной и национальной валюте подтвержден на уровне "B-", краткосрочных приоритетных необеспеченных облигаций в национальной валюте - на уровне "B".

Рейтинг потолка страны подтвержден на уровне "B-", краткосрочный РДЭ в иностранной и национальной валюте - на уровне "B".

Напомним, в марте Fitch Ratings подтвердило рейтинг Киева на уровне "B-" со стабильным прогнозом.

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