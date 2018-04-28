Fitch оновило кредитний рейтинг України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинг України на рівні "В-" зі стабільним прогнозом. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу агентства.
"Міжнародні резерви досягли 18,2 млрд доларів у березні 2018 роки, оскільки погашення державного боргу частково було пом'якшено за рахунок збільшення експортних надходжень і припливу капіталу. Зовнішні буфери України залишаються слабкішими, ніж "В". Підвищена гнучкість обмінного курсу, керовані зобов'язання в іноземній валюті та помірні зовнішні дисбаланси пом'якшують короткостроковий тиск на міжнародні резерви. Валютні кошти, як і раніше пом'якшують зовнішню ліквідність, хоча вони як і раніше поступово слабшають", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, рейтинг довгострокових випусків пріоритетних незабезпечених облігацій України в іноземній і національній валюті підтверджений на рівні "B-", короткострокових пріоритетних незабезпечених облігацій в національній валюті - на рівні "B".
Рейтинг стелі країни підтверджений на рівні "B-", короткостроковий РДЕ в іноземній і національній валюті - на рівні "B".
Нагадаємо, у березні Fitch Ratings підтвердило рейтинг Києва на рівні "B-" зі стабільним прогнозом.