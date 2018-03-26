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Актуальне
Fitch підтвердило рейтинг Києва на рівні "B-" зі стабільним прогнозом

Fitch підтвердило рейтинг Києва на рівні "B-" зі стабільним прогнозом

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Fitch Ratings підтвердило рейтинг Києва на рівні "B-" зі стабільним прогнозом, передає УНН з посиланням на повідомлення агентства.

“Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (”РДЕ“) Києва в іноземній і національній валюті на рівні ”B-“ і національний довгостроковий рейтинг на рівні ”A-(ukr)“. Прогноз по рейтингах — “Стабільний”, — сказано в повідомленні.

Відзначається, що підтвердження рейтингів відображає помірний рівень боргу у міста і збереження бюджетних показників з хорошим операційним балансом, що обумовлено зростанням податкових надходжень на тлі відновлення економіки.

Позитивний вплив на рейтинги міста можливий у разі підвищення суверенного рейтингу, за умови що бюджетні показники збережуться на поточному сильному рівні.

У разі негативної рейтингової дії щодо рейтингів України аналогічна рейтингова дія буде проведена за рейтингами міста. Істотне збільшення боргу міста в поєднанні з погіршенням фінансової гнучкості може привести до зниження рейтингів.

Нагадаємо, ідентичний рейтинг України Fitch Ratings підтвердило в жовтні минулого року . Тоді в агентстві відзначили, що український рейтинг відображає слабку зовнішню ліквідність, високий тягар державного боргу і структурні слабкі сторони в умовах слабкого банківського сектору, інституційних обмежень і геополітичних та політичних ризиків.

Українські Національні Новини

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