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Fitch подтвердило рейтинг Киева на уровне "B-" со стабильным прогнозом

Fitch подтвердило рейтинг Киева на уровне "B-" со стабильным прогнозом

Киев  •  УНН

 • 11267 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Fitch Ratings подтвердило рейтинг Киева на уровне “B-” со стабильным прогнозом, передает УНН со ссылкой на сообщение агентства.

“Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (“РДЭ”) Киева в иностранной и национальной валюте на уровне “B-” и национальный долгосрочный рейтинг на уровне “A-(ukr)”. Прогноз по рейтингам — “Стабильный”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что подтверждение рейтингов отражает умеренный уровень долга у города и сохранение бюджетных показателей с хорошим операционным балансом, что обусловлено ростом налоговых поступлений на фоне восстановления экономики.

Позитивное влияние на рейтинги города возможно в случае повышения суверенного рейтинга, при условии что бюджетные показатели сохранятся на текущем сильном уровне.

В случае негативного рейтингового действия по рейтингам Украины аналогичное рейтинговое действие будет проведено по рейтингам города. Существенное увеличение долга города в сочетании с ухудшением финансовой гибкости может привести к понижению рейтингов.

Напомним, идентичный рейтинг Украины Fitch Ratings подтвердило в октябре прошлого года. Тогда в агентстве отметили, что украинский рейтинг отражает слабую внешнюю ликвидность, высокое бремя государственного долга и структурные слабые стороны в условиях слабого банковского сектора, институциональных ограничений и геополитических и политических рисков.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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