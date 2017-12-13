Гройсман прокомментировал прогноз Moody's по росту ВВП

"Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует рост ВВП Украины в следующем году на 3,5%. В бюджет 2018 года мы заложили рост на уровне 3%, однако я не раз говорил, что это - необходимый минимум. Нам вполне по силам достичь высокого показателя в следующем году", - заявил Гройсман.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла законопроект о Государственном бюджете Украины на 2018 год с дефицитом в 2,4% ВВП.