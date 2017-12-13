Гройсман прокомментировал прогноз Moody's по росту ВВП
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В следующем году Украина может достичь показателя роста ВПП в 3,5%, хотя в Госбюджете-2018 заложен показатель роста в 3%. Об этом заявил Владимир Гройсман в Facebook, передает УНН.
"Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует рост ВВП Украины в следующем году на 3,5%. В бюджет 2018 года мы заложили рост на уровне 3%, однако я не раз говорил, что это - необходимый минимум. Нам вполне по силам достичь высокого показателя в следующем году", - заявил Гройсман.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла законопроект о Государственном бюджете Украины на 2018 год с дефицитом в 2,4% ВВП.