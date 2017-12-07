Верховна Рада ухвалила Держбюджет-2018 (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила законопроект про Державний бюджет України на 2018 рік з дефіцитом у 2,4% ВВП. Народні депутати підтримали рішення 273 голосами, передає кореспондент УНН.
Бюджет на 2018 рік ухвалили о 23 години 24 хвилини.
Законом передбачено доходи на наступний рік на рівні у 913,6 млрд грн, що на 142,3 млрд грн (18,5%) у порівнянні з 2017 роком. Видатки наступного очікуються на рівні 988,6 млрд грн, що на 147,2 млрд грн (17,5%) порівняно з 2017 роком.
Дефіцит закладений на рівні 81,8 млрд грн (2,4% ВВП), а держборг сягатиме 1999,3 млрд грн - 60% ВВП проти 63% у 2017 році.
Основні макропоказники, закладені у проекті бюджету:
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- зростання реального ВВП – 3%;
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- номінальний ВВП – 3 332,2 млрд грн;
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- індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) – 109%;
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- індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) – 110,3%;
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- рівень безробіття населення віком 15-70 років – 9,1%.
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У бюджеті планують закласти зростання мінімальної заробітної плати до 3 723 грн з 1 січня 2018 року (з можливістю підвищити до 4 200 в першому кварталі). Прожитковий мінімум встановлено на рівні 1 700 грн з подальшим підвищенням протягом року.
На безпеку та оборону передбачається виділити 5% ВВП, тобто 165,3 млрд грн, що порівняно з 2017 роком більше на 28,8 млрд грн.
Доопрацьований проект Держбюджету-2018, зокрема, передбачає надання пільг та субсидій населенню для оплати ЖКП – 15,9 млрд грн.
Нагадаємо, доопрацьований Бюджет-2018 надійшов до Ради 4 грудня, після того, як 1 грудня його схвалив Кабмін.
У першому читанні проект Бюджету на 2018 рік Рада ухвалила 14 листопада.