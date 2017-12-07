Верховная Рада приняла Госбюджет-2018 (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла законопроект о Государственном бюджете Украины на 2018 год с дефицитом в 2,4% ВВП. Народные депутаты поддержали решение 273 голосами, передает корреспондент УНН.
Бюджет на 2018 год приняли в 23 часа 24 минуты.
Законом предусмотрены доходы на следующий год на уровне в 913,6 млрд грн, что на 142,3 млрд грн (18,5%) по сравнению с 2017 годом. Расходы на следующий ожидаются на уровне 988,6 млрд грн, что на 147,2 млрд грн (17,5%) по сравнению с 2017 годом.
Дефицит заложен на уровне 81,8 млрд грн (2,4% ВВП), а госдолг достигнет 1999,3 млрд грн - 60% ВВП против 63% в 2017 году.
Основные макропоказатели, заложенные в проекте бюджета:
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- рост реального ВВП - 3%;
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- номинальный ВВП - 3 332,2 млрд грн;
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- индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) - 109%;
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- индекс цен производителей (декабрь к декабрю предыдущего года) - 110,3%;
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- уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет - 9,1%.
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В бюджете заложен рост минимальной заработной платы до 3723 грн с 1 января 2018 года (с возможностью повышения до 4200 грн уже в первом квартале). Прожиточный минимум установлен на уровне 1700 грн с последующим повышением в течение года.
На безопасность и оборону предполагается выделить 5% ВВП, то есть 165,3 млрд грн, что по сравнению с 2017 годом больше на 28,8 млрд грн.
Доработанный проект Госбюджета-2018, в частности, предусматривает предоставление льгот и субсидий населению для оплаты ЖКУ - 15,9 млрд грн.
Напомним, доработанный Бюджет-2018 поступил в Раду 4 декабря, после того, как 1 декабря его одобрил Кабмин.
В первом чтении проект Бюджета на 2018 год Рада приняла 14 ноября.