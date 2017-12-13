Гройсман прокоментував прогноз Moody's щодо зростання ВВП
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Наступного року Україна може досягти показника зростання ВПП у 3,5%, хоча у Держбюджеті-2018 закладено показник зростання у 3%. Про це заявив Володимир Гройсман у Facebook, передає УНН.
“Міжнародне рейтингове агентство Moody’s прогнозує зростання ВВП України у наступному році на 3,5%. У Бюджет 2018 року ми заклали зростання на рівні 3%, проте я не один раз говорив, що це — необхідний мінімум. Нам цілком під силу досягнути вищого показника наступного року”, — заявив Гройсман.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила законопроект про Державний бюджет України на 2018 рік з дефіцитом у 2,4% ВВП.