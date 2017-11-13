S&P спрогнозувало стабільний курс гривні на наступні три роки

Як йдеться у повідомленні агентства, в Україні відбуваються зміни, в тому числі в рамках виконання програми Міжнародного валютного фонду. Стабільний прогноз, як зазначається, відображує впевненість в тому, що наступні 12 місяців уряд України продовжить фіскальні, фінансові та загальні економічні перетворення.

"В разі подальшого економічного зростання та успішного вирівняння фіскальних та зовнішніх дисбалансів з одночасним зниженням напруги на Сході країни, ми можемо переглянути оцінки в позитивний бік", - зазначається у повідомленні.

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Фахівці S&P Global Ratings відзначили, що з початку року Україна стикнулася з великими викликами, ключовим з яких стала блокада Донбасу з подальшою втратою активів та джерел енергоресурсів. Разом з тим, рішення, направлені на подолання наслідків блокади, дозволили економіці зберегти ріст.

"Попри всі шоки, за підсумками року економіка України має зрости до 2,2%. А в наступні періоди, наслідки блокади будуть подолані остаточно, і ріст економіки у 2018-2020 роках становитиме в середньому 3%. Зростанню сприятимуть також інвестиційний попит та зростаючий попит на основні статті українського експорту – метали та агропродукцію", - зазначають фахівці.

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"Згідно прогнозу, курс гривні наступні три роки залишатиметься стабільним, а інфляція вже з наступного року знизиться до однозначних показників і утримає позиції на рівні 7-8% в річному вимірі", - сказано у повідомленні.

В агентстві зазначили, що наразі найбільш актуальними для України є подальше впровадження пенсійної реформи, ухвалення нового приватизаційного законодавства та проведення масштабної приватизації вже за новими правилами, поглиблення та ефективність антикорупційних ініціатив і злагоджена тарифна політика. Окрему увагу необхідно приділити реформі земельних відносин.

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"Україна має всі можливості для того, аби вже в 2019 році досягти росту ВВП на рівні 5-7%, і такий ріст має стати ключовою метою роботи уряду і головним економічним орієнтиром на найближчі роки. Основою економічного зростання стане відродження промисловості України та розвиток інноваційних галузей економіки", - зазначили в уряді.

За прогнозом Кабінету міністрів, закладеному в проект Державного бюджету на 2018 рік, зростання економіки становитиме не менше 3%, що в абсолютних цифрах означатиме збільшення вироблення продукції не менше ніж на 400 млрд грн і зростання Фонду оплати праці на рівні не менше 100 млрд грн.