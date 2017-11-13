S&P спрогнозировало стабильный курс гривны на следующие три года

Как говорится в сообщении агентства, в Украине происходят изменения, в том числе в рамках программы Международного валютного фонда. Стабильный прогноз, как отмечается, отображает уверенность в том, что следующие 12 месяцев правительство Украины продолжит фискальные, финансовые и общие экономические преобразования.

"В случае дальнейшего экономического роста и успешного выравнивания фискальных и внешних дисбалансов с одновременным снижением напряжения на Востоке страны, мы можем пересмотреть оценки в положительную сторону", - отмечается в сообщении.

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Специалисты S&P Global Ratings отметили, что с начала года Украина столкнулась с большими вызовами, ключевым из которых стала блокада Донбасса с последующей потерей активов и источников энергоресурсов. Вместе с тем, решения, направленные на преодоление последствий блокады, позволили экономике сохранить рост.

"Несмотря на все шоки, по итогам года экономика Украины должна вырасти до 2,2%. А в последующие периоды, последствия блокады будут преодолены окончательно, и рост экономики в 2018-2020 годах составит в среднем 3%. Росту будут способствовать также инвестиционный спрос и растущий спрос на основные статьи украинского экспорта - металлы и агропродукцию", - отмечают специалисты.

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"Согласно прогнозу, курс гривни следующие три года будет оставаться стабильным, а инфляция уже со следующего года снизится до однозначных показателей и удержит позиции на уровне 7-8% в годовом измерении", - говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что сейчас наиболее актуальными для Украины является дальнейшее внедрение пенсионной реформы, принятие нового приватизационного законодательства и проведения масштабной приватизации уже по новым правилам, углубление и эффективность антикоррупционных инициатив и слаженная тарифная политика. Особое внимание необходимо уделить реформе земельных отношений.

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"Украина имеет все возможности для того, чтобы уже в 2019 году достичь роста ВВП на уровне 5-7%, и такой рост должен стать ключевой целью работы правительства и главным экономическим ориентиром на ближайшие годы. Основой экономического роста станет возрождение промышленности Украины и развитие инновационных отраслей экономики", - отметили в правительстве.

По прогнозу Кабинета министров, заложенном в проект Государственного бюджета на 2018 год, рост экономики составит не менее 3%, что в абсолютных цифрах означает увеличение выработки продукции не менее чем на 400 млрд грн и роста Фонда оплаты труда на уровне не менее 100 млрд грн.