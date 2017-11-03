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НБУ покращив прогноз зростання економіки України

НБУ покращив прогноз зростання економіки України

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Економіка України зросте у 2017 році більш суттєво, ніж очікувалося. Про це йдеться в оприлюдненому Нацбанком щоквартальному Інфляційному звіті за жовтень 2017 року, передає УНН.

"Національний банк покращив прогноз економічного зростання у 2017 році з 1,6% до 2,2%", - йдеться у повідомленні.

За даними НБУ, це пов’язано зі сприятливою дією як внутрішніх, так і зовнішніх чинників, що відображалося в кращих результатах економічної активності більшості галузей в другому-третьому кварталах цього року, ніж очікувалось раніше.

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У 2018-2019 роках, за даними Нацбанку, зростання ВВП прискориться до 3,2% та 3,5% відповідно.

Також вказано, що до кінця 2017 року інфляція уповільниться до 12,2% (попередній прогноз – 9,1%). У третьому кварталі 2018 року вона наблизиться до центральної точки цільового діапазону, а на кінець року становитиме 7,3% (попередній прогноз – 6,0%). Прогноз на 2019 рік лишився на рівні 5,0%. 

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у 2017-2019 роках збережеться на рівні близько 4 млрд дол., додали у НБУ.

Зазначається, що продовження співпраці з МВФ сприятиме нарощенню міжнародних резервів. Нацбанк очікує на надходження наступного траншу за програмою розширеного фінансування EFF у І кварталі 2018 року. Загалом протягом наступного року від МВФ надійде 3,5 млрд дол. США, за прогнозами НБУ. Це також уможливить отримання кредиту від Світового банку на суму 0,5 млрд дол. США, вказали у регуляторі.

"Разом із профіцитом зведеного платіжного балансу це дасть змогу збільшити міжнародні резерви до 22,2 млрд дол. США (або 4,2 місяця імпорту майбутнього періоду) на кінець 2018 року. В свою чергу, у 2019 році значні виплати за державним боргом призведуть до зниження резервів до 21,1 млрд дол. США (або 3,9 місяця імпорту майбутнього періоду) станом на кінець року", - сказано у звіті.

Як повідомляв УНН, за словами Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, Україна має всі можливості для збільшення економічного зростання з 2019 року на 5-7%.

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