НБУ улучшил прогноз роста экономики Украины

"Национальный банк улучшил прогноз экономического роста в 2017 году с 1,6% до 2,2%", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, это связано с благоприятным воздействием как внутренних, так и внешних факторов, что отражалось в лучших результатах экономической активности большинства отраслей во втором-третьем кварталах этого года, чем ожидалось ранее.

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В 2018-2019 годах, по данным Нацбанка, рост ВВП ускорится до 3,2% и 3,5% соответственно.

Также указано, что в конца 2017 года года инфляция замедлится до 12,2% (предыдущий прогноз - 9,1%). В третьем квартале 2018 года она приблизится к центральной точке целевого диапазона, а на конец года составит 7,3% (предыдущий прогноз - 6,0%). Прогноз на 2019-ый остался на уровне 5,0%.

Дефицит текущего счета платежного баланса в 2017-2019 годах сохранится на уровне около 4 млрд долл., добавили в НБУ.

Отмечается, что продолжение сотрудничества с МВФ будет способствовать наращиванию международных резервов. Нацбанк ожидает поступления следующего транша по программе расширенного финансирования EFF в I квартале 2018 года. Всего в течение следующего года от МВФ поступит 3,5 млрд долл. США, по прогнозам НБУ. Это также позволит получение кредита от Всемирного банка на сумму 3,5 млрд дол. США, за прогнозами НБУ. Це також уможливить отримання кредиту від Світового банку на суму 0,5 млрд долл. США, указали в регуляторе.

"Вместе с профицитом сводного платежного баланса это позволит увеличить международные резервы до 22,2 млрд долл. США (или 4,2 месяца импорта будущего периода) на конец 2018 года. В свою очередь, в 2019 году значительные выплаты по государственному долгу приведут к снижение резервов до 21,1 млрд долл. США (или 3,9 месяца импорта будущего периода) по состоянию на конец года", - говорится в отчете.

Как сообщал УНН, по словам Премьер-министра Владимира Гройсмана, Украина имеет все возможности для увеличения экономического роста с 2019 года на 5-7%.