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Fitch підтвердило рейтинг України на рівні "B-"

Fitch підтвердило рейтинг України на рівні "B-"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній та національній валютах на рівні "B-" із стабільним прогнозом. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані агентства.

На рейтинги України, як зазначається, впливають слабка зовнішня ліквідність, висока потреба у зовнішньому фінансуванні, обумовлена погашенням суверенних зовнішніх боргів, і структурними слабкостями, зокрема у банківському секторі, у сфері інституційних обмежень та геополітичних і політичних ризиків.

При цьому агентство відзначило підвищення надійності і узгодженості політики, поліпшення макроекономічної стабільності, скорочення держборгу і міжнародну підтримку.

"Триваюча співпраця України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) має пом'якшити короткострокові фінансові ризики, з огляду на необхідність погашення суверенних боргів, починаючи з 2019 року, і вибори 2019 року", - додали у Fitch.

19 жовтня МВФ оголосив, що досяг угоди з українським урядом щодо нової програми на 3,9 млрд доларів США.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's підтвердило довгострокові і короткострокові суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній і національній валюті на рівні "B-/B" зі стабільним прогнозом.

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