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Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "B-"

Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "B-"

Киев  •  УНН

 • 8458 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "B-" со стабильным прогнозом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные агентства.

На рейтинги Украины, как отмечается, влияют слабая внешняя ликвидность, высокая потребность во внешнем финансировании, обусловлена ​​погашением суверенных внешних долгов и структурными слабостями, в частности в банковском секторе, в сфере институциональных ограничений и геополитических и политических рисков.

При этом агентство отметило повышение надежности и согласованности политики, улучшение макроэкономической стабильности, сокращение госдолга и международную поддержку.

"Продолжающееся сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) должно смягчить краткосрочные финансовые риски, с учетом необходимости погашения суверенных долгов, начиная с 2019 года, и выборов 2019 года", - добавили в Fitch.

19 октября МВФ объявил, что достиг соглашения с украинским правительством относительно новой программы на 3,9 миллиарда долларов США.

Напомним, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B" со стабильным прогнозом.

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