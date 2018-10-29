Fitch спрогнозировало, когда Украина получит транши от МВФ и ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Украина скорее всего получит первый транш в 500 млн евро от Евросоюза и гарантии Всемирного банка на 650 млн долл. после того, как Совет директоров МВФ примет решение относительно Украины. А первый транш по соглашению Stand-By с МВФ Украина может получить до конца года. Такой прогноз дало международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, передает УНН.
В агентстве отметили, что Украина выпустила еврооблигации на сумму 2 миллиарда долларов вскоре после объявления о сделке с МВФ, что произошло 19 октября.
"ЕС, скорее всего, начнет выплату первого транша (500 млн евро) по программе макрофинансовой помощи объемом 1 млрд евро, а Всемирный банк предоставит гарантию, эквивалентную 650 млн долларов США, после одобрения Советом директоров МВФ. Украина может получить первый транш по соглашению Stand-By до конца года (в зависимости от сроков одобрения бюджета 2019 года), который будет направлен на поддержку платежного баланса", - отметили в агентстве.
19 октября МВФ объявил, что достиг соглашения с украинским правительством относительно новой программы на 3,9 млрд долларов США.
Напомним, Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом.
Также напомним, агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B" со стабильным прогнозом.