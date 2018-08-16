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Світовий банк оголосив про підготовку 650 млн дол. гарантії для України

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Світовий банк здійснює підготовку гарантійної операції для отримання Україною гарантії від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на суму 650 мільйонів доларів, яка допоможе запозичити близько 800 мільйонів доларів на зовнішніх ринках. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву українського представництва організації.

Світовий банк оголосив про підготовку 650 млн дол. гарантії для України

"На прохання уряду України Світовий банк здійснює підготовку гарантійної операції на підтримку основних реформ для економічного зростання, фіскальної сталості та покращення урядування. Після завершення підготовки та затвердження нової операції, Україні отримає гарантію від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на суму 650 мільйонів доларів, яка допоможе запозичити близько 800 мільйонів доларів на зовнішніх ринках", - заявили у СБ.

При цьому в організації наголосили, що для того, щоб нова операція Світового банку стала можливою, "необхідно підтвердження завершення всіх дій щодо розпочатих реформ та сприятлива макроекономічна ситуація".

"У цьому контексті критичним є набуття чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування фінансового сектору в Україні" (№8331д) та Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування" (№6027д), які були прийняті Верховною Радою України у липні 2018 року", - вказали у Світовому банку.

Також критичним для уряду в організації назвали "досягнення угоди з Міжнародним валютним фондом щодо четвертого перегляду програми кредитування, без якої нова гарантійна операція не зможе бути здійснена".

"Світовий банк закликає уряд України завершити всі необхідні дії щодо розпочатих реформ та досягти угоди з МВФ щодо четвертого перегляду програми кредитування", - резюмували у представництві.

Нагадаємо, Нацбанк сподівається, що Україна восени отримає транш МВФ.

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