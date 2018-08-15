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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Нацбанк сподівається, що Україна восени отримає транш МВФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Якщо результати візиту місії МВФ до Києва будуть позитивні й Україна зможе домовитися з МВФ восени, то вже восени можна буде отримати транш. Про це в ефірі однієї з українських радіостанцій повідомив заступник голови Нацбанку Олег Чурій, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.

Нацбанк сподівається, що Україна восени отримає транш МВФ

“Приїзд місії МВФ − це позитивний сигнал для ринку, який свідчить, що є зрушення щодо виконання Україною своїх зобов’язань за програмою. Якщо результати візиту місії будуть позитивні й Україна зможе домовитися з МВФ, ми можемо отримати позитивне рішення Ради директорів МВФ восени і восени ж отримати транш”, — заявив Чурій.

Раніше у НБУ зазначили, що перспектива отримання траншу МВФ матиме позитивний вплив на стан валютного ринку України, а також покращить можливості уряду залучити на міжнародних ринках капіталу боргові ресурси.

Нагадаємо, Міністерство фінансів планує обговорити з місією МВФ продовження співпраці після закінчення програми розширеного фінансування в березні 2019 року.

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