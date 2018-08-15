Нацбанк надеется, что Украина осенью получит транш МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Если результаты визита миссии МВФ в Киев будут положительными и Украина сможет договориться с МВФ осенью, то уже осенью можно будет получить транш. Об этом в эфире одной из украинских радиостанций сообщил заместитель главы Нацбанка Олег Чурий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
“Приезд миссии МВФ — это позитивный сигнал для рынка, который свидетельствует, что есть сдвиги по выполнению Украиной своих обязательств по программе. Если результаты визита миссии будут положительные и Украина сможет договориться с МВФ, мы можем получить положительное решение Совета директоров МВФ осенью и осенью же получить транш”, — заявил Чурий.
Ранее в НБУ отметили, что перспектива получения транша МВФ окажет положительное влияние на состояние валютного рынка Украины, а также улучшит возможности правительства привлечь на международных рынках капитала долговые ресурсы.
Напомним, Министерство финансов планирует обсудить с миссией МВФ продолжение сотрудничества после окончания программы расширенного финансирования в марте 2019 года.