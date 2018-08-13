Нацбанк прокоментував майбутній візит місії МВФ в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Національному банку назвали позитивним для економіки той факт, що у вересні до України приїде місія Міжнародного валютного фонду, про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національного банку України.
У Нацбанку заявили, що приїзд місії МВФ є свідченням “незмінності курсу України на проведення реформ”. Також в НБУ вважають, що рішення Фонду поліпшує перспективи України на отримання фінансової допомоги для підтримки макроекономічної стабільності.
“Приїзд місії МВФ в Київ — крок до зниження невизначеності щодо подальшого розвитку ситуації в українській економіці та поліпшення очікувань учасників ринку” — заявив голова Національного банку Яків Смолій. Крім того, в НБУ зазначили, що перспектива отримання траншу МВФ матиме позитивний вплив на стан валютного ринку України, а також покращить можливості уряду залучити на міжнародних ринках капіталу боргові ресурси.
Як повідомляв УНН, місія МВФ відвідає Київ у період з 6 по 19 вересня 2018 року. Про це заявив постійний представник МВФ в Україні пан Йоста Люнгман.