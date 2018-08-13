Стало відомо, коли місія МВФ приїде до України
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Місія МВФ відвідає Київ у період з 6 по 19 вересня 2018 року. Про це заявив постійний представник МВФ в Україні пан Йоста Люнгман, передає УНН з посиланням на офіційне повідомлення Фонду.
“За зверненням української влади, місія МВФ відвідає Київ у період з 6 по 19 вересня 2018 року для обговорення останніх актуальних економічних подій та економічної політики. Місія також обговорить наступні кроки, включаючи фінансову допомогу від МВФ на підтримку політики, спрямованої на збереження макроекономічної стабільності та забезпечення поступу економіки у напрямі стійкого та інклюзивного зростання”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, голова Ради НБУ Богдан Данилишин звернув увагу на те, що кредити МВФ сприяють макроекономічній та макрофінансовій стабільності України, проте вони не здатні вирішити структурних проблем економіки. Розвивати та покращувати стан економіки необхідно за рахунок проведення промислової політики.