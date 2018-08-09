У НБУ пояснили, чому кредити МВФ не врятують економіку України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Кредити МВФ сприяють макроекономічній та макрофінансовій стабільності України, проте вони не здатні вирішити структурних проблем економіки. Розвивати та покращувати стан економіки необхідно за рахунок проведення промислової політики. Про це у Facebook повідомив голова Ради НБУ Богдан Данилишин, передає УНН.
“Продовження кредитування з боку МВФ сприятиме збереженню макроекономічної та макрофінансової стабільності в Україні, знизить ризики коливань курсу гривні, полегшать повернення зовнішніх боргів. Однак, це не вирішить структурні проблеми економіки нашої країни, не зупинить її деіндустріалізацію. Співпраця з МВФ — це вікно можливостей, наш „пропуск“ в глобалізований світ. Але життя — це розвиток, а не підтримка життєдіяльності”, — зауважив Данилишин.
За його словами, основним інструментом, за допомогою якого розвинені країни впливають на стан національного господарства є проведення промислової політики, а саме заходи з боку держави щодо підтримки або розвитку конкретних секторів національної економіки.
При цьому Данилишин наголошує на тому, що Україні треба застосовувати кластерний підхід до промислової політики.
“Потрібно формувати кластери в таких перспективних високотехнологічних галузях економіки України, як авіакосмічний комплекс, верстатобудування, виробництво сучасної сільськогосподарської техніки. Українська наука має бути збережена і трансформована, особливо її технічна складова на роботу в системі кластерів”, — пояснив голова Ради НБУ.
Він ставить акцент на виробництві сільгосптехніки, оскільки саме аграрно-промисловий сектор відіграє в Україні дужу серйозну роль.
Крім того, як додав Данилишин, держава має створювати привабливі умов для прямого інвестування в технологічні сектори української економіки. Інвестиції у високі технології будуть одним з ключових елементів підвищення конкурентоспроможності економіки Україні та забезпечення її стійкості до зовнішніх шоків.
Окремо голова Ради НБУ виділив розвиток машинобудування, який можна забезпечити за рахунок прямих іноземних інвестицій. А їх в свою чергу вдасться залучати шляхом створення привабливих умов для спільних підприємств між українськими та міжнародними компаніями, зокрема податкових стимулів.
“Щоб залучати іноземні інвестиції, доцільно встановлювати понижуючі коефіцієнти до розміру окремих податків залежно від кількості створюваних робочих місць, пов’язаних з інвестиційним проектом, або залежно від обсягу експорту високотехнологічної продукції, яка вироблена на цих підприємствах”, — пояснив Данилишн.
Також він наголосив на кардинальному поліпшенні просування українського експорту та розвитку приватно-державного партнерства, особливо в питанні розбудови інфраструктури.
При цьому економічними реформами в країні, на його переконання, мають займатись саме українці, оскільки вони досконально знають “анатомію і фізіологію”, систему цінностей, соціально-економічну генетику економіки та суспільства, які підлягають реформуванню.
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