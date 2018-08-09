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В НБУ объяснили, почему кредиты МВФ не спасут экономику Украины

Киев • УНН

 • 14211 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Кредиты МВФ способствуют макроэкономической и макрофинансовой стабильности Украины, однако они не способны решить структурных проблем экономики. Развивать и улучшать состояние экономики необходимо за счет проведения промышленной политики. Об этом в Facebook сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин, передает УНН.

В НБУ объяснили, почему кредиты МВФ не спасут экономику Украины

“Продолжение кредитования со стороны МВФ будет способствовать сохранению макроэкономической и макрофинансовой стабильности в Украине, снизит риски колебаний курса гривны, облегчит возврат внешних долгов. Однако, это не решит структурных проблем экономики страны, не остановит ее деиндустриализацию. Сотрудничество с МВФ — это окно возможностей, наш „пропуск“ в глобализированный мир. Но жизнь — это развитие, а не поддержание жизнедеятельности”, — отметил Данилишин.

По его словам, основным инструментом, с помощью которого развитые страны влияют на состояние национального хозяйства является проведение промышленной политики, а именно меры со стороны государства по поддержке или развитию конкретных секторов национальной экономики.

При этом Данилишин отмечает, что Украине нужно применять кластерный подход к промышленной политике.

“Нужно формировать кластеры в таких перспективных высокотехнологичных отраслях экономики Украины, как авиакосмический комплекс, станкостроение, производство современной сельскохозяйственной техники. Украинская наука должна быть сохранена и трансформирована, особенно ее техническая составляющая на работу в системе кластеров”, — пояснил глава Совета НБУ.

Он ставит акцент на производстве сельхозтехники, поскольку именно аграрно-промышленный сектор играет в Украине весьма серьезную роль.

Кроме того, как добавил Данилишин, государство должно создавать привлекательные условия для прямого инвестирования в технологические сектора украинской экономики. Инвестиции в высокие технологии будут одним из ключевых элементов повышения конкурентоспособности экономики Украины и обеспечения ее устойчивости к внешним шокам.

Отдельно глава Совета НБУ выделил развитие машиностроения, который можно обеспечить за счет прямых иностранных инвестиций. А их в свою очередь удастся привлекать путем создания привлекательных условий для совместных предприятий между украинскими и международными компаниями, в частности налоговых стимулов.

“Чтобы привлекать иностранные инвестиции, целесообразно устанавливать понижающие коэффициенты к размеру отдельных налогов в зависимости от количества создаваемых рабочих мест, связанных с инвестиционным проектом, или в зависимости от объема экспорта высокотехнологичной продукции, произведенной на этих предприятиях”, — пояснил Данилишн.

Также он настаивает на кардинальном улучшении продвижения украинского экспорта и развитии частно-государственного партнерства, особенно в вопросе развития инфраструктуры.

При этом экономическими реформами в стране, по его убеждению, должны заниматься именно украинцы, поскольку они досконально знают “анатомию и физиологию”, систему ценностей, социально-экономическую генетику экономики и общества, подлежащих реформированию.

Напомним, в Совете НБУ назвали выгоды трудовой миграции украинцев.

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