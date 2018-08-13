Стало известно, когда миссия МВФ приедет в Украину

“По обращению украинской власти, миссия МВФ посетит Киев в период с 6 по 19 сентября 2018 года для обсуждения последних актуальных экономических событий и экономической политики. Миссия также обсудит последующие шаги, включая финансовую помощь от МВФ в поддержку политики, направленной на сохранение макроэкономической стабильности и обеспечение развития экономики в направлении устойчивого и инклюзивного роста”, — говорится в сообщении.

Напомним, глава Совета НБУ Богдан Данилишин обратил внимание на то, что кредиты МВФ способствуют макроэкономической и макрофинансовой стабильности Украины, однако они не способны решить структурных проблем экономики. Развивать и улучшать состояние экономики необходимо за счет проведения промышленной политики.