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Стало известно, когда миссия МВФ приедет в Украину

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Миссия МВФ посетит Киев в период с 6 по 19 сентября 2018 года. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине господин Йоста Люнгман, передает УНН со ссылкой на официальное сообщение Фонда.

Стало известно, когда миссия МВФ приедет в Украину

“По обращению украинской власти, миссия МВФ посетит Киев в период с 6 по 19 сентября 2018 года для обсуждения последних актуальных экономических событий и экономической политики. Миссия также обсудит последующие шаги, включая финансовую помощь от МВФ в поддержку политики, направленной на сохранение макроэкономической стабильности и обеспечение развития экономики в направлении устойчивого и инклюзивного роста”, — говорится в сообщении.

Напомним, глава Совета НБУ Богдан Данилишин обратил внимание на то, что кредиты МВФ способствуют макроэкономической и макрофинансовой стабильности Украины, однако они не способны решить структурных проблем экономики. Развивать и улучшать состояние экономики необходимо за счет проведения промышленной политики.

Украинские Национальные Новости

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