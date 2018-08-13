Нацбанк прокомментировал предстоящий визит миссии МВФ в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Национальном банке назвали положительным для экономики тот факт, что в сентябре в Украину приедет миссия Международного валютного фонда, об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.
В Нацбанке заявили, что приезд миссии МВФ свидетельствует “о неизменности курса Украины на проведение реформ”. Также в НБУ считают, что решение Фонда улучшает перспективы Украины на получение финансовой помощи для поддержания макроэкономической стабильности.
“Приезд миссии МВФ в Киев — шаг к снижению неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации в украинской экономике и улучшение ожиданий участников рынка”, — заявил председатель Национального банка Яков Смолий. Кроме того, в НБУ отметили, что перспектива получения транша МВФ окажет положительное влияние на состояние валютного рынка Украины, а также улучшит возможности правительства привлечь на международных рынках капитала долговые ресурсы.
Как сообщал УНН, миссия МВФ посетит Киев в период с 6 по 19 сентября 2018 года. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине господин Йоста Люнгман.