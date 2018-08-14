У Міністерстві фінансів повідомили, про що говоритимуть з місією МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Міністерство фінансів планує обговорити з місією МВФ продовження співпраці після закінчення програми розширеного фінансування в березні 2019 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів України.
“Приїзд нової повної місії Фонду після довгої перерви є свідченням гарного діалогу з багатьох питань, включаючи забезпечення сталої бюджетної політики, утримання дефіциту в рамках затвердженого бюджету, боротьби з корупцією та іншим”, — повідомила в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова.
Вона також додала, що: “Ми зацікавлені обговорити з Фондом як всі поточні питання, так і продовження співпраці після закінчення програми в березні 2019 року для забезпечення стабільності та передбачуваності розвитку України для громадян, національного бізнесу та зовнішніх інвесторів”.
“Позитивні результати, над досягненням яких Міністерство фінансів працюватиме разом з МВФ, дозволить не тільки поповнити резерви НБУ, а й відкриє шлях до залучення фінансування державного бюджету на пільгових умовах з використанням гарантії Світового Банку (800 млн дол) та макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 1 млрд євро”, — додала міністр.
Як повідомляв УНН, Нацбанк прокоментував майбутній візит місії МВФ в Україну.