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В Министерстве финансов сообщили, о чем будут говорить с миссией МВФ

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. Министерство финансов планирует обсудить с миссией МВФ продолжения сотрудничества после окончания программы расширенного финансирования в марте 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

В Министерстве финансов сообщили, о чем будут говорить с миссией МВФ

“Приезд новой полной миссии Фонда после долгого перерыва является свидетельством хорошего диалога по многим вопросам, включая обеспечение устойчивой бюджетной политики, удержание дефицита в рамках утвержденного бюджета, борьбы с коррупцией и другим”, — сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

Она также добавила, что: “Мы заинтересованы обсудить с Фондом как все текущие вопросы, так и продолжение сотрудничества после окончания программы в марте 2019 для обеспечения стабильности и предсказуемости развития Украины для граждан, национального бизнеса и внешних инвесторов”.

“Положительные результаты, над достижением которых Министерство финансов будет работать вместе с МВФ, позволит не только пополнить резервы НБУ, но и откроет путь к привлечению финансирования государственного бюджета на льготных условиях с использованием гарантии Всемирного банка (800 млн долл) и макрофинансовой помощи ЕС в размере 1 млрд евро”, - добавила министр.

Как сообщал УНН, Нацбанк прокомментировал предстоящий визит миссии МВФ в Украину.

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