Всемирный банк объявил о подготовке 650 млн долл. гарантии для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Всемирный банк осуществляет подготовку гарантийной операции для получения Украиной гарантии от Международного банка реконструкции и развития на сумму 650 млн долларов, которая поможет позаимствовать около 800 млн долларов на внешних рынках. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление украинского представительства организации.
"По просьбе правительства Украины Всемирный банк осуществляет подготовку гарантийной операции в поддержку основных реформ для экономического роста, фискальной устойчивости и улучшения управления. После завершения подготовки и утверждения новой операции, Украина получит гарантию от Международного банка реконструкции и развития на сумму 650 млн долларов, которая поможет позаимствовать около 800 млн долларов на внешних рынках", - заявили в СБУ.
При этом в организации подчеркнули, что для того, чтобы новая операция Всемирного банка стала возможной, "необходимо подтверждение завершения всех действий по начатым реформам и благоприятная макроэкономическая ситуация".
"В этом контексте критическим является вступление в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине"(№8331д) и Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования" (№6027д ), которые были приняты Верховной Радой Украины в июле 2018 года", - указали во Всемирном банке.
Также критическим для правительства в организации назвали "достижение соглашения с Международным валютным фондом по четвертому пересмотру программы кредитования, без которого новая гарантийная операция не сможет быть осуществлена".
"Всемирный банк призывает правительство Украины завершить все необходимые действия по начатым реформам и достичь соглашения с МВФ о четвертом пересмотре программы кредитования", - резюмировали в представительстве.
Напомним, Нацбанк надеется, что Украина осенью получит транш МВФ.