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Всемирный банк объявил о подготовке 650 млн долл. гарантии для Украины

Киев • УНН

 • 10213 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Всемирный банк осуществляет подготовку гарантийной операции для получения Украиной гарантии от Международного банка реконструкции и развития на сумму 650 млн долларов, которая поможет позаимствовать около 800 млн долларов на внешних рынках. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление украинского представительства организации.

Всемирный банк объявил о подготовке 650 млн долл. гарантии для Украины

"По просьбе правительства Украины Всемирный банк осуществляет подготовку гарантийной операции в поддержку основных реформ для экономического роста, фискальной устойчивости и улучшения управления. После завершения подготовки и утверждения новой операции, Украина получит гарантию от Международного банка реконструкции и развития на сумму 650 млн долларов, которая поможет позаимствовать около 800 млн долларов на внешних рынках", - заявили в СБУ.

При этом в организации подчеркнули, что для того, чтобы новая операция Всемирного банка стала возможной, "необходимо подтверждение завершения всех действий по начатым реформам и благоприятная макроэкономическая ситуация".

"В этом контексте критическим является вступление в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине"(№8331д) и Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования" (№6027д ), которые были приняты Верховной Радой Украины в июле 2018 года", - указали во Всемирном банке.

Также критическим для правительства в организации назвали "достижение соглашения с Международным валютным фондом по четвертому пересмотру программы кредитования, без которого новая гарантийная операция не сможет быть осуществлена".

"Всемирный банк призывает правительство Украины завершить все необходимые действия по начатым реформам и достичь соглашения с МВФ о четвертом пересмотре программы кредитования", - резюмировали в представительстве.

Напомним, Нацбанк надеется, что Украина осенью получит транш МВФ.

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