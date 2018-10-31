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Порошенко заявив, що Україна могла б обійтися без кредитів МВФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Поточний стан економіки вже дозволяє Україні обійтися і без запозичень, якби не пікові розрахунки за старими кредитами. Про це під час зустрічі з представниками українських та міжнародних бізнес-асоціацій заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.

“Уряд, діючи у межах своєї компетентності і відповідальності прийняв рішення про підвищення тарифів, для того щоб продовжити співпрацю з фондом (МВФ — ред.). Поточний стан економіки вже б дозволив би країні обійтися і без запозичень, якби не пікові розрахунки по старих кредитах, які належать до виплати наступного, 2019 року”, — заявив П.Порошенко.

Нагадаємо, Національний банк України очікує отримання траншу від Міжнародного валютного фонду за новою програмою Stand-by до кінця 2018 року.

Так, МВФ та влада України домовились про нову програму Stand-by на 3,9 млрд доларів. У переговорах про продовження співпраці Києва і МВФ після цього одним із "наріжних каменів" було питання про підвищення цін на газ для населення. Врешті, це відбулося - разом із початком опалювального сезону.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів 19 жовтня схвалив підвищення вартості ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% — до 8 550 грн за тис. куб. м.

Перед ухваленням такого рішення джерело УНН в уряді заявляло, що МВФ вимагає від України — для отримання наступного валютного траншу — підвищити ціну на газ для населення аж на 60-70% — до рівня вартості для промисловості. Тож, зважаючи на рішення про їх підвищення на 23,5%, питання про зростання ще у межах орієнтовно 35-40% залишається відкритим.

Адже у “Нафтогазі” ще за місяць до ухвалення рішення заявили, що уряд і МВФ досягли принципової домовленості про підвищення ціни газу до рівня повного ринкового паритету до 2020 року і залишилося ще вирішити питання темпів цього зростання.

В уряді ціни на газ пообіцяли не підвищувати лише до виборів, а саме — до кінця опалювального сезону 2018-2019 років. Так, 2019-й буде “роком виборів”. На 31 березня 2019 року призначені вибори Президента, а на осінь — парламентські.

При цьому підвищення цін на газ потягне за собою зростання тарифів на комунальні послуги. У Мінсоцполітики уже спрогнозували, що через це тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16%.

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