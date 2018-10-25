НБУ очікує на отримання траншу МВФ за новою програмою до кінця 2018 року

“Поки що ми не можемо озвучувати терміни, оскільки рішення буде прийматися Радою директорів (МВФ — ред.). Очікуємо, що воно буде у грудні. І ми можемо розраховувати на отримання траншу ще в цьому році”, — сказав він.

Водночас, голова НБУ не уточнив, про яку суму траншу від МВФ йдеться.

Нагадаємо, МВФ та влада України домовились про нову програму Stand-by на 3,9 млрд доларів.

Передували цій домовленості тривалі переговори. Востаннє на сьогодні Україна отримувала транш МВФ у квітні 2017 року.

У переговорах про продовження співпраці Києва і МВФ після цього одним із "наріжних каменів" було питання про підвищення цін на газ для населення. Врешті, це відбулося - разом із початком опалювального сезону.

Кабінет міністрів 19 жовтня схвалив підвищення вартості ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% - до 8 550 грн за тис. куб. м.

Перед ухваленням такого рішення джерело УНН в уряді заявляло, що МВФ вимагає від України - для отримання наступного валютного траншу - підвищити ціну на газ для населення аж на 60-70% - до рівня вартості для промисловості. Тож, зважаючи на рішення про їх підвищення на 23,5%, питання про зростання ще у межах орієнтовно 35-40% залишається відкритим.

Адже у "Нафтогазі" ще за місяць до ухвалення рішення заявили, що уряд і МВФ досягли принципової домовленості про підвищення ціни газу до рівня повного ринкового паритету до 2020 року і залишилося ще вирішити питання темпів цього зростання.

Додамо, у листопаді ціна на газ для промисловості встановлена "Нафтогазом" у межах 11 199 - 12 155 грн/тис. куб. м (без ПДВ).

В уряді ціни на газ пообіцяли не підвищувати лише до виборів, а саме - до кінця опалювального сезону 2018-2019 років. Так, 2019-й буде "роком виборів". На 31 березня 2019 року призначені вибори Президента, а на осінь - парламентські.

При цьому підвищення цін на газ потягне за собою зростання тарифів на комунальні послуги. У Мінсоцполітики уже спрогнозували, що через це тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16%.