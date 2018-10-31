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Порошенко заявил, что Украина могла бы обойтись без кредитов МВФ

Порошенко заявил, что Украина могла бы обойтись без кредитов МВФ

Киев  •  УНН

 • 12399 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Текущее состояние экономики уже позволяет Украине обойтись и без заимствований, если бы не пиковые расчеты по старым кредитам. Об этом во время встречи с представителями украинских и международных бизнес-ассоциаций заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.

"Правительство, действуя в пределах своей компетенции и ответственности приняло решение о повышении тарифов, для того чтобы продолжить сотрудничество с фондом (МВФ - ред.). Текущее состояние экономики уже бы позволило бы стране обойтись и без заимствований, если бы не пиковые расчеты по старым кредитам, которые подлежат выплате в следующем, 2019 году", - заявил П.Порошенко.

Напомним, Национальный банк Украины ожидает получения транша от Международного валютного фонда по новой программе Stand-by до конца 2018 года.

Так, МВФ и власти Украины договорились о новой программе Stand-by на 3,9 млрд долларов. В переговорах о продолжении сотрудничества Киева и МВФ после этого одним из "краеугольных камней" был вопрос о повышении цен на газ для населения. Наконец это произошло - вместе с началом отопительного сезона.

Как сообщал УНН, Кабинет министров 19 октября одобрил повышение стоимости цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м.

Перед принятием такого решения источник УНН в правительстве заявлял, что МВФ требует от Украины - для получения следующего валютного транша - повысить цену на газ для населения целых 60-70% - до уровня стоимости для промышленности. Поэтому, несмотря на решение об их повышении на 23,5%, вопрос о росте еще в пределах ориентировочно 35-40% остается открытым.

Поскольку в "Нафтогазе" еще за месяц до принятия решения заявили, что правительство и МВФ достигли принципиальной договоренности о повышении цены газа до уровня полного рыночного паритета к 2020 году и осталось еще решить вопрос темпов этого роста.

В правительстве цены на газ пообещали не повышать только до выборов, а именно - до конца отопительного сезона 2018-2019 годов. Так, 2019-й будет "годом выборов". На 31 марта 2019 года назначены выборы Президента, а на осень - парламентские.

При этом повышение цен на газ повлечет за собой рост тарифов на коммунальные услуги. В Минсоцполитики уже спрогнозировали, что из-за этого тарифы на тепло и горячую воду вырастут на 16%.

Украинские Национальные Новости

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