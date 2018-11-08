Україна за лічені тижні отримає 500 млн євро допомоги від ЄС - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Україна отримає 500 млн євро макрофінансової допомоги Євросоюзу найближчим часом. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час брифінгу в Гельсінкі, передає кореспондент УНН.
“З віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом ми проговорили те, що найближчим часом, за лічені тижні буде виділено 500 млн макрофінансової допомоги. Буде надано допомогу у співпраці з Міжнародним валютним фондом”, — сказав Президент.
За його словами, на сьогодні Україна відчуває велику допомогу Європи.
Нагадаємо, у вересні Україна і ЄС підписали угоду про надання фінансової допомоги Україні на 1 млрд євро.
Згодом у Мінфіні заявили, що Україна отримає перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у сумі 500 млн євро восени, а другий транш на таку ж суму - навесні 2019 року.
При цьому рейтингове агентство Fitch Ratings спрогнозувало, що Україна найімовірніше отримає перший транш у 500 млн євро від Євросоюзу і гарантії Світового банку на 650 млн дол. після того, як Рада директорів МВФ ухвалить рішення щодо України. А перший транш за угодою Stand-By з МВФ Україна може отримати до кінця року, залежно від термінів схвалення Бюджету 2019 року.
Також зазначимо, що раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що розраховує на ухвалення проекту Державного бюджету на 2019 рік до 1 грудня 2018 року.