Прем'єр розраховує на ухвалення Держбюджету-2019 до 1 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує на ухвалення у другому читанні проекту Державного бюджету на 2019 рік до 1 грудня 2018 року. Про це він сьогодні сказав під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“Зараз він доопрацьовується до другого читання спільно з українським парламентом. Я маю надію на те, і треба так зробити, щоб до 1 грудня країна отримала збалансований, абсолютно реалістичний державний бюджет”, — зазначив він.
За словами Гройсмана, ухвалення бюджету на наступний рік дасть можливість “прогнозовано і якісно дивитися в 2019 рік”.
Як повідомляв УНН, 18 жовтня Верховна Рада підтримала ініціативу Кабінету міністрів щодо запровадження середньострокового бюджетного планування та ухвалила в першому читанні проект Державного бюджету на 2019 рік.