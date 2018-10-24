Прем'єр розраховує на ухвалення Держбюджету-2019 до 1 грудня

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує на ухвалення у другому читанні проекту Державного бюджету на 2019 рік до 1 грудня 2018 року. Про це він сьогодні сказав під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.