Рада одобрила соглашение с ЕС о получении миллиарда евро кредита
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Верховная Рада приняла в целом закон 0203 о ратификации соглашения о получении Украиной кредита от Европейского Союза в сумме до одного миллиарда евро, передает корреспондент УНН.
Соответствующее решение поддержали 242 народных депутата Украины.
Рада одобрила Закон о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором и кредитного соглашения между Украиной как заемщиком, Национальным банком Украины как финансовым агентом заемщика и Европейским Союзом как кредитором.
Как отмечается в пояснительной записке, вступление в силу международных договоров Украины позволит на условиях срочности и платности привлечь дополнительные финансовые ресурсы Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда евро для их последующего направления в государственный бюджет.
И.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова добавила, что эти деньги будут получены двумя траншами.
“Размер общей кредитной сделки — 1 млрд евро, он будет предоставлен нам двумя траншами...”, — сообщила она и добавила, что процентная ставка по этому кредиту пока неизвестна.
При этом, по прогнозам Министерства финансов Украины ставка заимствования не будет превышать 2% годовых. Также Украина должна будет профинансировать операционные расходы на предоставление кредитных ресурсов Европейской Комиссией.
Напомним, в сентябре Украина и ЕС подписали соглашение о предоставлении финансовой помощи Украине на 1 млрд евро.
Впоследствии в Минфине заявили, что Украина получит первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в сумме 500 млн евро осенью, а второй транш на такую же сумму — весной 2019 года.
При этом рейтинговое агентство Fitch Ratings спрогнозировало, что Украина скорее всего получит первый транш в 500 млн евро от Евросоюза и гарантии Всемирного банка на 650 млн долл. после того, как Совет директоров МВФ примет решение относительно Украины. А первый транш по соглашению Stand-By с МВФ Украина может получить до конца года, в зависимости от сроков одобрения бюджета 2019 года.
Как сообщал УНН, 8 ноября Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина получит 500 млн евро макрофинансовой помощи Евросоюза “за считаные недели”. По его словам, Украина будет оказана помощь в сотрудничестве с Международным валютным фондом.
Ранее П.Порошенко заявлял, что Украина “могла бы обойтись без кредитов МВФ”.