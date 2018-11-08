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Рада одобрила соглашение с ЕС о получении миллиарда евро кредита

Рада одобрила соглашение с ЕС о получении миллиарда евро кредита

Киев  •  УНН

 • 11759 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Верховная Рада приняла в целом закон 0203 о ратификации соглашения о получении Украиной кредита от Европейского Союза в сумме до одного миллиарда евро, передает корреспондент УНН.

Соответствующее решение поддержали 242 народных депутата Украины.

Рада одобрила Закон о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором и кредитного соглашения между Украиной как заемщиком, Национальным банком Украины как финансовым агентом заемщика и Европейским Союзом как кредитором.

Как отмечается в пояснительной записке, вступление в силу международных договоров Украины позволит на условиях срочности и платности привлечь дополнительные финансовые ресурсы Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда евро для их последующего направления в государственный бюджет.

И.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова добавила, что эти деньги будут получены двумя траншами.

“Размер общей кредитной сделки — 1 млрд евро, он будет предоставлен нам двумя траншами...”, — сообщила она и добавила, что процентная ставка по этому кредиту пока неизвестна.

При этом, по прогнозам Министерства финансов Украины ставка заимствования не будет превышать 2% годовых. Также Украина должна будет профинансировать операционные расходы на предоставление кредитных ресурсов Европейской Комиссией.

Напомним, в сентябре Украина и ЕС подписали соглашение о предоставлении финансовой помощи Украине на 1 млрд евро.

Впоследствии в Минфине заявили, что Украина получит первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в сумме 500 млн евро осенью, а второй транш на такую ​​же сумму — весной 2019 года.

При этом рейтинговое агентство Fitch Ratings спрогнозировало, что Украина скорее всего получит первый транш в 500 млн евро от Евросоюза и гарантии Всемирного банка на 650 млн долл. после того, как Совет директоров МВФ примет решение относительно Украины. А первый транш по соглашению Stand-By с МВФ Украина может получить до конца года, в зависимости от сроков одобрения бюджета 2019 года.

Как сообщал УНН, 8 ноября Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина получит 500 млн евро макрофинансовой помощи Евросоюза “за считаные недели”. По его словам, Украина будет оказана помощь в сотрудничестве с Международным валютным фондом.

Ранее П.Порошенко заявлял, что Украина “могла бы обойтись без кредитов МВФ”.

Украинские Национальные Новости

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