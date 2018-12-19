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Украина может получить второй транш от ЕС весной - Мингарелли

Киев • УНН

 • 13099 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Украина может получить второй транш макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро уже весной 2019 года, о чем ранее заявляли в Еврокомиссии. Об этом сообщил глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли журналистам в среду, передает корреспондент УНН.

Украина может получить второй транш от ЕС весной - Мингарелли

"Комиссар по вопросам расширения и добрососедства (Йоханнес Хан - ред.) настаивал на факте, что Еврокомиссия уже начала задумываться, что стоит сделать для того, чтобы укрепить с экономической точки зрения регион Азовского моря и подчеркнул факт, что второй транш макроэкономической помощи - полмиллиарда евро - может быть выделен уже следующей весной, если Украина выполнит поставленные требования", - сказал Мингарелли.

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По его словам, Хан также подчеркнул тот факт, что реализация выделенных кредитных средств должна происходить, чтобы они не оставались неиспользованными.

Напомним, 11 декабря Европейский Союз предоставил Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи. 30 ноября ЕС одобрил предоставление Украине первого транша макрофинансовой помощи в 500 млн евро.

В правительстве заявляли, что второй транш макрофинансовой помощи от ЕС по планам должен поступить в Украину уже в начале 2019 года.

Как сообщал УНН, ранее Президент Украины Петр Порошенко одобрил ратификацию меморандума и кредитного соглашения о получении Украиной макрофинансовой помощи Евросоюза в размере до 1 миллиарда евро.

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