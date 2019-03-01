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Уряд ще не виконав необхідного для другого траншу від ЄС у 500 млн євро

Уряд ще не виконав необхідного для другого траншу від ЄС у 500 млн євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. На сьогодні український уряд виконав більше половини зобов'язань, необхідних для надання Європейським Союзом 500 мільйонів євро другого траншу макрофінансової допомоги Україні. Про це заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова під час зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Міністр зазначила, що на сьогодні "уряд виконав більше половини зобов’язань, необхідних для надання Україні другого траншу у 500 млн євро, і ще п’ять із дванадцяти передбачених програмою умов перебувають на різних етапах виконання".

Маркарова наголосила, що "вже найближчими днями будуть оголошені результати добору суддів Вищого антикорупційного суду України".

Вона також проінформувала про те, що 28 лютого парламентом було ратифіковано Багатосторонню конвенцію щодо виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування з метою протидії розмиванню податкової бази та виведенню прибутку з-під оподаткування, а також було ухвалено у першому читанні законопроект щодо запровадження інституту авторизованого економічного оператора.

"Тепер наше завдання – зробити все можливе, щоб вже найближчими тижнями Верховна Рада ухвала законопроект про запобігання та протидію відмиванню доходів, який є одним з центральних зобов’язань України перед ЄС, та запровадила інститут авторизованого економічного оператора", - наголосила міністр.

Крім того, Маркарова акцентувала увагу на низці заходів, яких уряд вживає для зниження частки непрацюючих кредитів (NPLs) у банках державного сектору, і підкреслила, що Мінфін опублікував перший звіт питання про стан роботи з непрацюючими кредитами і надалі звітуватиме про прогрес щоквартально.

"Ми розуміємо важливість отримання Україною наступного траншу ЄС, особливо з огляду на високий рівень боргового навантаження та виплат за зовнішніми зобов’язаннями, які повинні бути здійснені Україною найближчим часом. Тому важливо забезпечити ухвалення парламентом законопроектів, необхідних для реалізації заходів, передбачених програмою, зокрема про авторизованого економічного оператора та протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом", - заявив у відповідь Домбровскіс.

З його слів, загалом у ЄС бачать "прогрес у більшості напрямків і, щойно Україна виконає взяті на себе зобов’язання, готові рухатись далі у підтримці її макрофінансової стабільності та реформ".

Раніше у ЄС повідомили, що Україна може отримати другий транш макрофінансової допомоги у 500 мільйонів євро вже навесні 2019 року.

Нагадаємо, 11 грудня 2018 року ЄС перерахував Україні 500 млн євро першого траншу макрофінансової допомоги. Президент Петро Порошенко дав "добро" на отримання 1 млрд євро допомоги від ЄС у листопаді минулого року.

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