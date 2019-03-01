Правительство еще не выполнило необходимого для второго транша от ЕС в 500 млн евро

Министр отметила, что на сегодня "правительство выполнило более половины обязательств, необходимых для предоставления Украине второго транша в 500 млн евро, и еще пять из двенадцати предусмотренных программой условий находятся на разных этапах выполнения".

Маркарова отметила, что "уже в ближайшие дни будут объявлены результаты отбора судей Высшего антикоррупционного суда Украины".

Она также проинформировала о том, что 28 февраля парламентом было ратифицировано Многостороннюю конвенцию по выполнению мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении в целях противодействия размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения, а также был принят в первом чтении законопроект о введении института уполномоченного экономического оператора.

"Теперь наша задача - сделать все возможное, чтобы уже в ближайшую неделю Верховная Рада примет законопроект о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, который является одним из центральных обязательств Украины перед ЕС, и ввела институт уполномоченного экономического оператора", - подчеркнула министр.

Кроме того, Маркарова акцентировала внимание на ряде мер, которые правительство принимает для снижения доли неработающих кредитов (NPLs) в банках государственного сектора, и подчеркнула, что Минфин опубликовал первый отчет о состоянии работы с неработающими кредитами и в дальнейшем будет отчитываться о прогрессе ежеквартально.

"Мы понимаем важность получения Украиной следующего транша ЕС, особенно учитывая высокий уровень долговой нагрузки и выплат по внешним обязательствам, которые должны быть осуществлены Украиной в ближайшее время. Поэтому важно обеспечить принятие парламентом законопроектов, необходимых для реализации мероприятий, предусмотренных программой, в частности об авторизованном экономическом операторе и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем", - заявил в ответ Домбровскис.

По его словам, в целом в ЕС видят "прогресс в большинстве направлений и, как только Украина выполнит взятые на себя обязательства, готовы двигаться дальше в поддержке ее макрофинансовой стабильности и реформ".

Ранее в ЕС сообщили, что Украина может получить второй транш макрофинансовой помощи в 500 млн евро уже весной 2019 года.

Напомним, 11 декабря 2018 года ЕС перечислил Украине 500 млн евро первого транша макрофинансовой помощи. Президент Петр Порошенко дал "добро" на получение 1 млрд евро помощи от ЕС в ноябре прошлого года.