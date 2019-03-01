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Правительство еще не выполнило необходимого для второго транша от ЕС в 500 млн евро

Правительство еще не выполнило необходимого для второго транша от ЕС в 500 млн евро

Киев  •  УНН

 • 6127 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. На сегодня украинское правительство выполнило более половины обязательств, необходимых для предоставления Европейским Союзом 500 миллионов евро второго транша макрофинансовой помощи Украине. Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Министр отметила, что на сегодня "правительство выполнило более половины обязательств, необходимых для предоставления Украине второго транша в 500 млн евро, и еще пять из двенадцати предусмотренных программой условий находятся на разных этапах выполнения".

Маркарова отметила, что "уже в ближайшие дни будут объявлены результаты отбора судей Высшего антикоррупционного суда Украины".

Она также проинформировала о том, что 28 февраля парламентом было ратифицировано Многостороннюю конвенцию по выполнению мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении в целях противодействия размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения, а также был принят в первом чтении законопроект о введении института уполномоченного экономического оператора.

"Теперь наша задача - сделать все возможное, чтобы уже в ближайшую неделю Верховная Рада примет законопроект о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, который является одним из центральных обязательств Украины перед ЕС, и ввела институт уполномоченного экономического оператора", - подчеркнула министр.

Кроме того, Маркарова акцентировала внимание на ряде мер, которые правительство принимает для снижения доли неработающих кредитов (NPLs) в банках государственного сектора, и подчеркнула, что Минфин опубликовал первый отчет о состоянии работы с неработающими кредитами и в дальнейшем будет отчитываться о прогрессе ежеквартально.

"Мы понимаем важность получения Украиной следующего транша ЕС, особенно учитывая высокий уровень долговой нагрузки и выплат по внешним обязательствам, которые должны быть осуществлены Украиной в ближайшее время. Поэтому важно обеспечить принятие парламентом законопроектов, необходимых для реализации мероприятий, предусмотренных программой, в частности об авторизованном экономическом операторе и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем", - заявил в ответ Домбровскис.

По его словам, в целом в ЕС видят "прогресс в большинстве направлений и, как только Украина выполнит взятые на себя обязательства, готовы двигаться дальше в поддержке ее макрофинансовой стабильности и реформ".

Ранее в ЕС сообщили, что Украина может получить второй транш макрофинансовой помощи в 500 млн евро уже весной 2019 года.

Напомним, 11 декабря 2018 года ЕС перечислил Украине 500 млн евро первого транша макрофинансовой помощи. Президент Петр Порошенко дал "добро" на получение 1 млрд евро помощи от ЕС в ноябре прошлого года.

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