Рада ратифікувала конвенцію щодо оподаткування

Проект закону про ратифікацію Багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування покликаний удосконалити заходи боротьби з податковими зловживаннями, не допустити зловживання пільгами, передбаченими двосторонніми угодами, процедури взаємного узгодження шляхом вирішення спорів тощо.

Крім того, закон містить рекомендації про документації з трансфертного ціноутворення та розкритті інформації по країнах.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко вніс у Верховну Раду проект закону про ратифікацію Багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування.



