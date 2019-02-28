Рада ратифицировала конвенцию о налогообложении
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Верховная Рада Украины ратифицировала многостороннюю конвенцию по борьбе с налоговыми злоупотреблениями. Соответствующее решение поддержал 231 народный депутат, передает корреспондент УНН.
Проект закона о ратификации Многостороннего конвенции о выполнении мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения призван усовершенствовать меры борьбы с налоговыми злоупотреблениями, не допустить злоупотребления льготами, предусмотренными двусторонними соглашениями, процедуры взаимного согласования путем разрешения споров и тому подобное.
Кроме того, закон содержит рекомендации о документации по трансфертному ценообразованию и раскрытии информации по странам.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона о ратификации Многосторонней конвенции о выполнении мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения.