Порошенко вніс на ратифікацію у Раду конвенцію щодо оподаткування

Проект закону, зареєстрований під №0216 від 27 лютого та визначений Президентом як невідкладний, підготовлено з метою виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для того, щоб Багатостороння конвенція набрала чинності.

Необхідність укладення та ратифікація Багатосторонньої конвенції, як зазначається, обумовлена тим, що з 1 січня 2017 року Україна приєдналась до Програми розширеного співробітництва в рамках ОЕСР та взяла на себе зобов’язання імплементувати мінімальний стандарт Плану дій для боротьби з розмиванням бази оподаткування та виведенням прибутку з-під оподаткування (BEPS). Обов’язковими до виконання Україною є чотири кроки із п’ятнадцяти запропонованих.

"Ратифікація Багатосторонньої конвенції дозволить Україні виконати кроки 6 та 14 мінімального стандарту Плану дій BEPS, які є обов’язковими до виконання для України, а також одночасно внести необхідні зміни до всіх діючих міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування", - йдеться у пояснювальній записці.

У серпні 2018 року у Мінфіні пообіцяли зайнятися розробкою законопроектів для реалізації плану дій BEPS.