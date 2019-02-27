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Порошенко вніс на ратифікацію у Раду конвенцію щодо оподаткування

Порошенко вніс на ратифікацію у Раду конвенцію щодо оподаткування

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко вніс у Верховну Раду проект закону про ратифікацію Багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування. Про це повідомляється на сайті парламенту, передає УНН.

Проект закону, зареєстрований під №0216 від 27 лютого та визначений Президентом як невідкладний, підготовлено з метою виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для того, щоб Багатостороння конвенція набрала чинності.

Необхідність укладення та ратифікація Багатосторонньої конвенції, як зазначається, обумовлена тим, що з 1 січня 2017 року Україна приєдналась до Програми розширеного співробітництва в рамках ОЕСР та взяла на себе зобов’язання імплементувати мінімальний стандарт Плану дій для боротьби з розмиванням бази оподаткування та виведенням прибутку з-під оподаткування (BEPS). Обов’язковими до виконання Україною є чотири кроки із п’ятнадцяти запропонованих.

"Ратифікація Багатосторонньої конвенції дозволить Україні виконати кроки 6 та 14 мінімального стандарту Плану дій BEPS, які є обов’язковими до виконання для України, а також одночасно внести необхідні зміни до всіх діючих міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування", - йдеться у пояснювальній записці.

У серпні 2018 року у Мінфіні пообіцяли зайнятися розробкою законопроектів для реалізації плану дій BEPS.

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