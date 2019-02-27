Порошенко внес на ратификацию в Раду конвенцию по налогообложению

Проект закона, зарегистрированный под №0216 от 27 февраля и определенный Президентом как неотложный, подготовлен с целью выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для того, чтобы Многосторонняя конвенция вступила в силу.

Необходимость заключения и ратификация Многостороннего конвенции, как отмечается, обусловлена тем, что с 1 января 2017 Украина присоединилась к Программе расширенного сотрудничества в рамках ОЭСР и обязалась имплементировать минимальный стандарт Плана действий для борьбы с размыванием базы и выводом прибыли из-под налогообложения (BEPS). Обязательными к исполнению Украиной является четыре шага из пятнадцати предложенных.

"Ратификация Многосторонней конвенции позволит Украине выполнить шаги 6 и 14 минимального стандарта Плана действий BEPS, которые являются обязательными к исполнению для Украины, а также одновременно внести необходимые изменения во все действующие международные договора Украины об избежании двойного налогообложения", - говорится в пояснительной записке.

В августе 2018 года в Минфине пообещали заняться разработкой законопроектов для реализации плана действий BEPS.