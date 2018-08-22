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У Мінфіні займуться розробкою законопроектів для реалізації плану дій BEPS

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. При Мінфіні створять робочу групу з питань реалізації Плану дій BEPS, передає УНН з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів.

У Мінфіні займуться розробкою законопроектів для реалізації плану дій BEPS

“При Міністерстві фінансів створюється робоча група з питань реалізації плану протидії стратегіям та практикам розмивання бази оподаткування та виведення прибутків з-під оподаткування (План дій BEPS)”, — сказано у повідомленні.

Група займеться розробкою законопроектів, які визначатимуть:

  • правила оподаткування контрольованих іноземних компаній;
  • правила звітності в розрізі країн для міжнародних груп компаній;
  • правила обмеження витрат на фінансові операції з пов’язаними особами;
  • правила оподаткування постійного представництва;
  • заходи щодо запобігання зловживанням у зв’язку із застосуванням договорів про уникнення подвійного оподаткування;
  • процедуру врегулювання спорів з питань застосування конвенцій про уникнення подвійного оподаткування;
  • впровадження міжнародних стандартів для автоматичного обміну інформацією;
  • внесення змін до Податкового кодексу України щодо контролю за трансфертним ціноутворенням (кроки 8, 9, 10, 13 Плану дій BEPS).

“Наша мета — імплементувати мінімальний стандарт Плану дій BEPS, що дозволить ефективно протидіяти агресивному податковому плануванню, розмиванню податкової бази і виведенню прибутку з-під оподаткування. План BEPS — єдині правила гри, які допомагають боротись зі спекуляціями, а також створюють рівні умови для всіх гравців. Виконання Плану є позитивним сигналом для інвесторів. Це стимулюватиме міжнародну торгівлю та сприятиме зростанню нашої економіки”, — зауважив заступник міністра фінансів Сергій Верланов.

Нагадаємо, у НБУ пояснили, навіщо Україні угода MLI.

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