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В Минфине займутся разработкой законопроектов для реализации плана действий BEPS

Киев • УНН

 • 13218 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. При Минфине создадут рабочую группу по вопросам реализации Плана действий BEPS, передает УНН со ссылкой на сообщение Министерства финансов.

В Минфине займутся разработкой законопроектов для реализации плана действий BEPS

“При Министерстве финансов создается рабочая группа по вопросам реализации плана противодействия стратегиям и практикам размывания базы и вывода прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS)”, — сказано в сообщении.

Группа займется разработкой законопроектов, которые будут определять:

  • правила налогообложения контролируемых иностранных компаний;
  • правила отчетности в разрезе стран для международных групп компаний;
  • правила ограничения расходов на финансовые операции со связанными лицами;
  • правила налогообложения постоянного представительства;
  • меры по предотвращению злоупотреблений в связи с применением договоров об избежании двойного налогообложения;
  • процедуры урегулирования споров по вопросам применения конвенций об избежании двойного налогообложения;
  • внедрение международных стандартов для автоматического обмена информацией;
  • внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно контроля за трансфертным ценообразованием (шаги 8, 9, 10, 13 Плана действий BEPS).

“Наша цель — имплементировать минимальный стандарт Плана действий BEPS, что позволит эффективно противодействовать агрессивному налоговому планированию, размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения. План BEPS — единые правила игры, которые помогают бороться со спекуляциями, а также создают равные условия для всех игроков. Выполнение Плана является позитивным сигналом для инвесторов. Это будет стимулировать международную торговлю и способствовать росту нашей экономики”, — отметил заместитель министра финансов Сергей Верланов.

Напомним, в НБУ объяснили, зачем Украине соглашение MLI.

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