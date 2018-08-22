В Минфине займутся разработкой законопроектов для реализации плана действий BEPS
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. При Минфине создадут рабочую группу по вопросам реализации Плана действий BEPS, передает УНН со ссылкой на сообщение Министерства финансов.
“При Министерстве финансов создается рабочая группа по вопросам реализации плана противодействия стратегиям и практикам размывания базы и вывода прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS)”, — сказано в сообщении.
Группа займется разработкой законопроектов, которые будут определять:
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- правила налогообложения контролируемых иностранных компаний;
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- правила отчетности в разрезе стран для международных групп компаний;
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- правила ограничения расходов на финансовые операции со связанными лицами;
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- правила налогообложения постоянного представительства;
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- меры по предотвращению злоупотреблений в связи с применением договоров об избежании двойного налогообложения;
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- процедуры урегулирования споров по вопросам применения конвенций об избежании двойного налогообложения;
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- внедрение международных стандартов для автоматического обмена информацией;
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- внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно контроля за трансфертным ценообразованием (шаги 8, 9, 10, 13 Плана действий BEPS).
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“Наша цель — имплементировать минимальный стандарт Плана действий BEPS, что позволит эффективно противодействовать агрессивному налоговому планированию, размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения. План BEPS — единые правила игры, которые помогают бороться со спекуляциями, а также создают равные условия для всех игроков. Выполнение Плана является позитивным сигналом для инвесторов. Это будет стимулировать международную торговлю и способствовать росту нашей экономики”, — отметил заместитель министра финансов Сергей Верланов.
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