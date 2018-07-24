Боротьба з відтоком капіталу: у НБУ пояснили, навіщо Україні угода MLI

“Проблема непродуктивного відпливу капіталу з України є вагомим ризиком для фінансової стабільності і, як наслідок, стримує більш активну лібералізацію валютного регулювання, особливо стосовно операцій фізичних осіб. Тому запровадження більш ефективного податкового регулювання в Україні шляхом імплементації частини Плану дій BEPS є однією з передумов остаточного переходу до вільного руху капіталу, відповідно до Закону України “Про валюту і валютні операції”, — сказано у повідомленні.

У Нацбанку зауважили, що вітають підписання Україною Багатосторонньої конвенції MLI. Після ратифікації документу, Україна зможе виконати два з чотирьох пунктів мінімального стандарту Плану дій BEPS. А саме — крок 6 і крок 14 .

Водночас, у НБУ переконані, що крім цих двох кроків, для підтримки фінансової стабільності в Україні потрібно реалізувати й інші не менш важливі кроки:



крок 3: розкриття фізичними особами-резидентами України своєї участі в іноземних компаніях, які вони контролюють, і правила оподаткування таких компаній;



крок 4: обмеження витрат на фінансові операції з пов’язаними особами;



крок 7: запобігання штучному уникненню визнання статусу постійного представництва;



крок 13: правила звітності в розрізі країн для міжнародних груп компаній (входить до мінімального стандарту).



Більше того, ефективно втілити всі зазначені кроки, на думку Нацбанку, можливо лише за умови співпраці між податковими органами України та інших держав.

“Через зволікання із приєднанням до системи автоматичного обміну фінансовою інформацією, Україну можуть визнати країною, яка не співпрацює щодо податкових питань. Це ускладнить для національних компаній розширення присутності на європейських ринках. А з огляду на посилення за кордоном вимог до банків щодо здійснення фінансового моніторингу та дотримання принципів KYC (know your client) в останні роки українські банки, які прагнуть до налагодженої співпраці з іноземними партнерами, також мають працювати за міжнародними стандартами”, — звернула увагу перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

Нагадаємо, Україна підписала угоду щодо внесення змін до конвенцій про уникнення подвійного оподаткування (MLI), яка має врятувати країну від потрапляння до офшорного списку та санкцій ЄС.