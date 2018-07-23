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Маркарова підпише угоду MLI про уникнення подвійного оподаткування

Маркарова підпише угоду MLI про уникнення подвійного оподаткування

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. В.о. міністра фінансів Оксана Маркарова, в рамках візиту до Великої Британії, підпише угоду щодо внесення змін до конвенцій про уникнення подвійного оподаткування (MLI), передає УНН з посиланням на повідомлення Мінфіну.

“23 липня в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова розпочала робочий візит до Великої Британії. У ході поїздки вона візьме участь у Церемонії підписання Багатосторонньої конвенції щодо виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування (Багатостороння конвенція MLI)”, — сказано у повідомленні.

Як пояснили у Мінфіні, завдяки цьому Україна зможе одночасно вносити необхідні зміни до всіх діючих міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування.

Підписання угоди MLI — це крок в рамках Плану дій для боротьби з розмиванням бази оподаткування і виведенням прибутку з-під оподаткування (План дій BEPS).

“Підписання Конвенції дозволить покращити інвестиційний клімат, стимулюватиме зростання економіки та розвиток міжнародної торгівлі”, — зауважили у Мінфіні.

Довідка УНН.

Необхідність підписання Багатосторонньої конвенції MLI обумовлена приєднанням України з 1 січня 2017 року до Програми розширеного співробітництва в рамках Організації економічного співробітництва і розвитку з відповідним взяттям на себе зобов’язань з імплементації мінімального стандарту Плану дій BEPS.

У свою чергу, приєднання України до Плану дій BEPS обумовлено необхідністю захисту національних інтересів в частині уникнення втрат бюджету через використання міжнародними компаніями прогалин і неузгодженостей у вітчизняному та міжнародному податковому законодавстві, наявністю широких можливостей для бізнесу у спекулюванні податковими ставками, режимами та статусами.

Обов’язковими до виконання Україною є 4 кроки із 15 запропонованих. При цьому, крок 6 “Недопущення зловживання пільгами, передбаченими двосторонніми угодами” та крок 14 “Удосконалення процедури взаємного узгодження шляхом вирішення спорів” передбачають обов’язкове внесення змін до діючих міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування шляхом проведення двосторонніх переговорів".

Нагадаємо, Україна має ратифікувати угоду MLI до кінця поточного року, інакше країна ризикує опинитися у списку офшорів ЄС та зазнати певних економічних санкцій від європейців.

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