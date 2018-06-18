Конвенція щодо оподаткування: у Мінфіні чекають повноважень на підпис для Маркарової

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Дата підписання угоди MLI (щодо внесення змін до конвенцій про уникнення подвійного оподаткування) залежить від надання на це повноважень Кабінетом міністрів в.о. міністра фінансів Оксані Маркаровій. Про це у коментарі УНН повідомив радник міністра фінансів Євген Козлов.

“На сьогодні у Міністерстві фінансів був розроблений протокол для підписання угоди MLI. Проте протягом 5 місяців вже екс-міністру фінансів Олександру Данилюку повноваження для підписання цього протоколу так і не були надані. Тепер ми очікуємо на ці повноваження для в.о. Оксани Маркарової”, — сказав Козлов.

Як уточнив він, угоду можна підписати як дистанційно, так і на конференції. В будь-який момент, у будь-яких день, щойно будуть надані повноваження.

“Ратифікація ж угоди залежить не від Міністерства фінансів. Але сподіваюсь, що всі розумітимуть, що це необхідно, і ратифікацію вдасться завершити до кінця року”, — додав Козлов.

Нагадаємо, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк наголошував, що Україна повинна підписати угоду MLI не пізніше 28 червня, а ратифікувати до кінця року. В іншому випадку Україна може потрапити до офшорного списку ЄС та зазнати певних економічних санкцій з боку ЄС.

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