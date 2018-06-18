Конвенція щодо оподаткування: у Мінфіні чекають повноважень на підпис для Маркарової
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Дата підписання угоди MLI (щодо внесення змін до конвенцій про уникнення подвійного оподаткування) залежить від надання на це повноважень Кабінетом міністрів в.о. міністра фінансів Оксані Маркаровій. Про це у коментарі УНН повідомив радник міністра фінансів Євген Козлов.
“На сьогодні у Міністерстві фінансів був розроблений протокол для підписання угоди MLI. Проте протягом 5 місяців вже екс-міністру фінансів Олександру Данилюку повноваження для підписання цього протоколу так і не були надані. Тепер ми очікуємо на ці повноваження для в.о. Оксани Маркарової”, — сказав Козлов.
Як уточнив він, угоду можна підписати як дистанційно, так і на конференції. В будь-який момент, у будь-яких день, щойно будуть надані повноваження.
“Ратифікація ж угоди залежить не від Міністерства фінансів. Але сподіваюсь, що всі розумітимуть, що це необхідно, і ратифікацію вдасться завершити до кінця року”, — додав Козлов.
Нагадаємо, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк наголошував, що Україна повинна підписати угоду MLI не пізніше 28 червня, а ратифікувати до кінця року. В іншому випадку Україна може потрапити до офшорного списку ЄС та зазнати певних економічних санкцій з боку ЄС.