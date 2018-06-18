Конвенция о налогообложении: в Минфине ждут полномочий на подпись для Маркаровой
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Дата подписания соглашения MLI (о внесении изменений в конвенции об избежании двойного налогообложения) зависит от предоставления на это полномочий Кабинетом министров и.о. министра финансов Оксане Маркарововой. Об этом в комментарии УНН сообщил советник министра финансов Евгений Козлов.
"На сегодня в Министерстве финансов был разработан протокол для подписания соглашения MLI. Однако в течение 5 месяцев уже экс-министру финансов Александру Данилюку полномочия для подписания этого протокола так и не были предоставлены. Теперь мы ожидаем эти полномочия для и.о. Оксаны Маркаровой", - сказал Козлов.
Как уточнил он, соглашение можно подписать как дистанционно, так и на конференции. В любой момент, в любой день, как только будут предоставлены полномочия.
"Ратификация же соглашения зависит не от Министерства финансов. Но надеюсь, что все будут понимать, что это необходимо, и ратификацию удастся завершить до конца года", - добавил Козлов.
Напомним, экс-министр финансов Александр Данилюк отмечал, что Украина должна подписать соглашение MLI не позднее 28 июня, а ратифицировать до конца года. В противном случае Украина может попасть в оффшорный списка ЕС и попасть под определеннык экономическик санкции со стороны ЕС.