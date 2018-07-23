Маркарова подпишет соглашение MLI об избежании двойного налогообложения
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. И.о. министра финансов Оксана Маркарова, в рамках визита в Великобританию, подпишет соглашение о внесении изменений в конвенции об избежании двойного налогообложения (MLI), передает УНН со ссылкой на сообщение Минфина.
“23 июля и.о. министра финансов Оксана Маркарова начала рабочий визит в Великобританию. В ходе поездки она примет участие в Церемонии подписания Многосторонней конвенции по выполнению мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения (Многосторонняя конвенция MLI)”, — сказано в сообщении.
Как пояснили в Минфине, благодаря этому Украина сможет одновременно вносить необходимые изменения во все действующие международные договора об избежании двойного налогообложения.
Подписание соглашения MLI — это шаг в рамках Плана действий для борьбы с размыванием базы и выводом прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS).
“Подписание Конвенции позволит улучшить инвестиционный климат, стимулировать рост экономики и развитие международной торговли”, — отметили в Минфине.
Справка УНН.
Необходимость подписания Многосторонней конвенции MLI обусловлена присоединением Украины с 1 января 2017 года к Программе расширенного сотрудничества в рамках Организации экономического сотрудничества и развития с соответствующим взятием на себя обязательств по имплементации минимального стандарта Плана действий BEPS.
В свою очередь, присоединение Украины к Плану действий BEPS обусловлено необходимостью защиты интересов в части избежания потерь бюджета из-за использования международными компаниями пробелов и несогласованностей в отечественном и международном налоговом законодательстве, наличием широких возможностей для бизнеса для спекуляции налоговыми ставками, режимами и статусами.
Обязательными к исполнению Украины являются 4 шага из 15 предложенных. При этом, шаг 6 “Недопущение злоупотребления льготами, предусмотренными двусторонними соглашениями” и шаг 14 “Совершенствование процедуры взаимного согласования путем разрешения споров” предусматривают обязательное внесение изменений в действующие международные соглашения об избежании двойного налогообложения путем проведения двусторонних переговоров".
Напомним, Украина должна ратифицировать соглашение MLI до конца текущего года, иначе страна рискует оказаться в списке оффшоров ЕС и подвергнуться определенным экономических санкциям от европейцев.