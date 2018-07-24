Борьба с оттоком капитала: в НБУ объяснили, зачем Украине соглашение MLI

“Проблема непродуктивного оттока капитала из Украины является весомым риском для финансовой стабильности и, как следствие, сдерживает более активную либерализацию валютного регулирования, особенно в отношении операций физических лиц. Поэтому введение более эффективного налогового регулирования в Украине путем имплементации части Плана действий BEPS является одной из предпосылок окончательного перехода к свободному движению капитала, в соответствии с Законом Украины “О валюте и валютных операциях”, — говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что приветствуют подписание Украиной Многосторонней конвенции MLI. После ратификации документа, Украина сможет выполнить два из четырех пунктов минимального стандарта Плана действий BEPS. А именно — шаг 6 и шаг 14.

В то же время, в НБУ уверены, что кроме этих двух шагов для поддержания финансовой стабильности в Украине нужно реализовать и другие не менее важные шаги:



шаг 3: раскрытие физическими лицами-резидентами Украины своего участия в иностранных компаниях, которые они контролируют, и правила налогообложения таких компаний;



шаг 4: ограничение расходов на финансовые операции со связанными лицами;



шаг 7: предотвращение искусственному избежанию признания статуса постоянного представительства;



шаг 13: правила отчетности в разрезе стран для международных групп компаний (входит в минимальный стандарт).



Более того, эффективно воплотить все указанные шаги, по мнению Нацбанка, возможно только при условии сотрудничества между налоговыми органами Украины и других государств.

“Из-за промедления с присоединением к системе автоматического обмена финансовой информацией, Украину могут признать страной, которая не сотрудничает по налоговым вопросам. Это усложнит для национальных компаний расширение присутствия на европейских рынках. А учитывая усиление за рубежом требований к банкам по осуществлению финансового мониторинга и соблюдения принципов KYC (know your client) в последние годы украинские банки, которые стремятся к налаженному сотрудничеству с иностранными партнерами, также должны работать по международным стандартам”, — обратила внимание первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Напомним, Украина подписала соглашение о внесении изменений в конвенции об избежании двойного налогообложения (MLI), которая должна спасти страну от попадания в оффшорный список и санкций ЕС.