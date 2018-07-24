Борьба с оттоком капитала: в НБУ объяснили, зачем Украине соглашение MLI
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Введение более эффективного налогового регулирования в Украине — одна из предпосылок окончательного перехода к свободному движению капитала, передает УНН со ссылкой на НБУ.
“Проблема непродуктивного оттока капитала из Украины является весомым риском для финансовой стабильности и, как следствие, сдерживает более активную либерализацию валютного регулирования, особенно в отношении операций физических лиц. Поэтому введение более эффективного налогового регулирования в Украине путем имплементации части Плана действий BEPS является одной из предпосылок окончательного перехода к свободному движению капитала, в соответствии с Законом Украины “О валюте и валютных операциях”, — говорится в сообщении.
В Нацбанке отметили, что приветствуют подписание Украиной Многосторонней конвенции MLI. После ратификации документа, Украина сможет выполнить два из четырех пунктов минимального стандарта Плана действий BEPS. А именно — шаг 6 и шаг 14.
В то же время, в НБУ уверены, что кроме этих двух шагов для поддержания финансовой стабильности в Украине нужно реализовать и другие не менее важные шаги:
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- шаг 3: раскрытие физическими лицами-резидентами Украины своего участия в иностранных компаниях, которые они контролируют, и правила налогообложения таких компаний;
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- шаг 4: ограничение расходов на финансовые операции со связанными лицами;
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- шаг 7: предотвращение искусственному избежанию признания статуса постоянного представительства;
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- шаг 13: правила отчетности в разрезе стран для международных групп компаний (входит в минимальный стандарт).
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Более того, эффективно воплотить все указанные шаги, по мнению Нацбанка, возможно только при условии сотрудничества между налоговыми органами Украины и других государств.
“Из-за промедления с присоединением к системе автоматического обмена финансовой информацией, Украину могут признать страной, которая не сотрудничает по налоговым вопросам. Это усложнит для национальных компаний расширение присутствия на европейских рынках. А учитывая усиление за рубежом требований к банкам по осуществлению финансового мониторинга и соблюдения принципов KYC (know your client) в последние годы украинские банки, которые стремятся к налаженному сотрудничеству с иностранными партнерами, также должны работать по международным стандартам”, — обратила внимание первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.
Напомним, Украина подписала соглашение о внесении изменений в конвенции об избежании двойного налогообложения (MLI), которая должна спасти страну от попадания в оффшорный список и санкций ЕС.