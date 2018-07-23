Україна підписала угоду, яка має врятувати країну від санкцій ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Україна підписала угоду щодо внесення змін до конвенцій про уникнення подвійного оподаткування (MLI), яка має врятувати країну від потрапляння до офшорного списку та санкцій ЄС, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінфіну.
“В.о. міністра фінансів Оксана Маркарова у Лондоні підписала Багатосторонню конвенцію MLI”, — йдеться у повідомленні.
Завдяки цьому Україна отримає змогу одночасного внесення змін до всіх або деяких чинних Конвенцій про уникнення подвійного оподаткування. Таким чином, країна зробила важливий крок в рамках Плану дій для боротьби з розмиванням бази оподаткування і виведенням прибутку з-під оподаткування (План дій BEPS).
“Конвенція дозволить зменшити переміщення українського капіталу до юрисдикцій з низьким рівнем оподаткування з метою мінімізації податкових зобов’язань, що, в свою чергу, сприятиме збільшенню доходів бюджету”, — пояснили у Мінфіні.
Тепер, парламент має ратифікувати Багатосторонню конвенцію MLI.
Раніше УНН писав, що Україна має ратифікувати угоду MLI до кінця поточного року, інакше країна ризикує опинитися у списку офшорів ЄС та зазнати певних економічних санкцій від європейців.