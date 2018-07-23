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Україна підписала угоду, яка має врятувати країну від санкцій ЄС

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Україна підписала угоду щодо внесення змін до конвенцій про уникнення подвійного оподаткування (MLI), яка має врятувати країну від потрапляння до офшорного списку та санкцій ЄС, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінфіну.

“В.о. міністра фінансів Оксана Маркарова у Лондоні підписала Багатосторонню конвенцію MLI”, — йдеться у повідомленні.

Завдяки цьому Україна отримає змогу одночасного внесення змін до всіх або деяких чинних Конвенцій про уникнення подвійного оподаткування. Таким чином, країна зробила важливий крок в рамках Плану дій для боротьби з розмиванням бази оподаткування і виведенням прибутку з-під оподаткування (План дій BEPS).

“Конвенція дозволить зменшити переміщення українського капіталу до юрисдикцій з низьким рівнем оподаткування з метою мінімізації податкових зобов’язань, що, в свою чергу, сприятиме збільшенню доходів бюджету”, — пояснили у Мінфіні.

Тепер, парламент має ратифікувати Багатосторонню конвенцію MLI.

Раніше УНН писав, що Україна має ратифікувати угоду MLI до кінця поточного року, інакше країна ризикує опинитися у списку офшорів ЄС та зазнати певних економічних санкцій від європейців.

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