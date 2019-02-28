За минулий рік держбанки скоротили прострочену заборгованість за кредитами на 5 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У 2018 році банки державного сектору скоротили прострочену заборгованість за кредитами на 5 млрд грн та здійснили реструктуризацію на 21 млрд грн, передає УНН із посиланням на прес-службу Мінфіну.
У повідомленні зазначено, що за підсумками 2018 року частка непрацюючих кредитів у банках державного сектору зменшилася до 67,9%.
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"...банки державного сектору скоротили прострочену заборгованість за кредитами на 5 млрд грн та здійснили реструктуризацію на 21 млрд грн", - йдеться у повідомленні.
У Мінфіні додали, що 80% процедури реструктуризації проведено відповідно до Закону України "Про фінансову реструктуризацію".
Нагадаємо, НБУ ініціював 115 позовів до поручителів за кредитами рефінансування на суму 37 млрд грн.